Bierabsatz in Nicht-EU-Staaten von 2012 bis 2022 um 66 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - Bier aus Deutschland erfreut sich in Staaten außerhalb der

Europäischen Union (EU) zunehmender Beliebtheit. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) zum Tag des deutschen Bieres am 23. April mitteilt, setzten die in

Deutschland ansässigen Brauereien im Jahr 2022 knapp 715,9 Millionen Liter

alkoholhaltiges Bier in Nicht-EU-Staaten ab. Trotz eines Rückgangs von 12 %

gegenüber dem Vorjahr waren das zwei Drittel (66 %) mehr als zehn Jahre zuvor.

2012 lag der Bierabsatz in Staaten außerhalb der EU bei gut 432,4 Millionen

Litern. Im EU-Ausland sank der Absatz von Bier aus deutschen Brauereien im

selben Zeitraum hingegen um mehr als ein Viertel (27 %). 2022 waren es noch

knapp 805,1 Millionen Liter im Vergleich zu gut 1,1 Milliarden Litern im Jahr

2012. Auch der versteuerte Bierabsatz im Inland ging von 2012 bis 2022 zurück

(-11 %). Dieser machte mit gut 7,2 Milliarden Litern zuletzt 83 % des gesamten

Bierabsatzes in Höhe von knapp 8,8 Milliarden Liter aus.



Zahl der Brauereien binnen zehn Jahren gestiegen, leichter Rückgang seit 2020