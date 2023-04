Allerdings lässt auch eine Korrektur weiter auf sich warten, so dass sich die professionellen Marktteilnehmer, die sich in diese Richtung positioniert haben, von diesem Recht bislang nichts kaufen können.

Der Markt bleibt damit auch die Antwort auf die Frage schuldig, ob er sich weiter an den sehr dünnen Strohhalm der Zinssenkungsfantasie klammern oder doch dem wirtschaftlich eher trüben Umfeld Tribut zollen will. Gespannt warten die Investoren deshalb auch auf die Quartalsergebnisse von Netflix und Tesla. Der Streaming-Anbieter eröffnet heute die Berichtssaison der US-Big-Techs, der E-Autopionier folgt morgen nach Börsenschluss in New York.