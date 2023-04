Die Gefahren sind hinlänglich bekannt. Ich schaue nach, was passieren würde, wenn die Gefahren Gefahren bleiben, jedoch nicht eintreten. Aus diesem Blickwinkel hat die aktuelle Rallye sogar noch Luft nach oben.

Die am Freitag veröffentlichen Q-Zahlen der großen US-Banken zeigen, dass die Bankkrise der mittelgroßen US-Banken nicht auf die Großbanken ausgestrahlt hat. Im Gegenteil, deren verwaltetes Vermögen ist angestiegen, weil Kunden ihre Gelder von den vermeintlich wackeligen mittelgroßen Banken zu den großen übertragen haben.



Der Großteil der Investitionsfinanzierungen wird jedoch gerade durch die mittelgroßen Banken realisiert. Wenn bei denen Kapital abgezogen wird, dann müssen sie ihre Kreditvergabe einschränken. Wenngleich wir heute also positive Daten der Großbanken sehen, was die Aktienmärkte zu einem positiven Börsentag animiert, so dürfen wir doch nicht vergessen, dass Investitionen nunmehr schwerer zu finanzieren sind.



Doch genau das ist ja auch ein positiver Effekt, wenn wir die Brille der US-Notenbank aufsetzen: Knappere Finanzierungsbedingungen für Investitionen helfen der Fed beim Kampf gegen die Inflation. Die Zinserhöhungen der Fed können also früher enden als zuvor befürchtet. Vielleicht gibt es im laufenden Jahr sogar schon erste Zinssenkungen. Zusätzlich hilft noch der Basiseffekt, denn viele Rohstoffpreise sind heute günstiger als vor einem Jahr und wirken sich daher bremsend auf die aktuelle Inflationsziffer aus.



Mahner deuten auf die Kerninflation, die allerdings weiter ansteigt. Bei der Kerninflation betrachtet man das Preisniveau der Endprodukte für den Konsumenten, um die mitunter heftigen Preisschwankungen der Rohstoffmärkte unberücksichtigt zu lassen: Wie viel Teuerung kommt denn aktuell wirklich bei der Bevölkerung an? Und da sieht es sowohl in den USA als auch in Europa noch nicht gut aus, die Kerninflation steigt noch immer an.

Drohender Crash der Gewerbeimmobilien

Somit bleibt der Zinsmarkt ein Thema. Und entsprechend bleiben die Sorgen um den Immobilienmarkt, mit der Popularität des Heimarbeitsplatzes insbesondere des Gewerbeimmobilienmarktes, groß. Mahner befürchten den nächsten Immobiliencrash, wenn steigende variable Finanzierungskosten in die Bilanzen von Unternehmen schneiden.