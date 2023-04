Seite 2 ► Seite 1 von 2

Laut der aktuellen Studie "Zukunft Industrie 2023" haben diemeisten Unternehmen ihren strategischen Kompass trotz aller Krisenhektik nichtverloren. Beispiel Digitalisierung: 59 Prozent der industriellen Betriebe setzenihre Digitalisierungsprojekte unverändert fort, fast jedes zweite Unternehmenhat sogar neue Projekte angestoßen. Auch beim Thema Nachhaltigkeit bleibt dieIndustrie mehrheitlich auf Kurs. Nur 18 Prozent haben beim grünen Wandel dasTempo reduziert. Für die Studie hat die Unternehmensberatung Staufen mehr als400 Industrieunternehmen aus der DACH-Region befragt."Die instabilen Marktbedingungen der vergangenen Jahre haben dieIndustrieunternehmen immer wieder zu kurzfristigen Anpassungen gezwungen. Dochviele Betriebe haben trotz Krisenhektik ganz bewusst die Chance zurTransformation genutzt und ihre Strategie konsequent auf die vier Top-ThemenDigitalisierung, Effizienz, Nachhaltigkeit und Resilienz ausgerichtet", sagtWilhelm Goschy, CEO der Staufen AG. Auf die Frage, welche zwei Top-Themen sieaktuell ganz besonders beschäftigen, gaben jeweils sechs von zehn Unternehmeneffiziente Wertschöpfung und Digitalisierung an. Bei jeweils vier von zehnUnternehmen stehen Nachhaltigkeit und resiliente Netzwerke derzeit ganz oben aufder Agenda. "Kein Unternehmen kann sich diesen vier Herausforderungen mehrentziehen", so Goschy weiter. "Doch für den Erfolg oder Misserfolg einerTransformation ist die Reihenfolge der Umsetzung sowie das Zusammenspiel dereinzelnen Dimensionen entscheidend. Eine effiziente und digitalisierteWertschöpfung ist dabei gewissermaßen das Fundament, auf dem alles Weitereaufbaut."Operational Excellence als Grundlage für eine erfolgreiche DigitalisierungDas sieht auch die Mehrheit der Industrieunternehmen so: Mehr als die Hälfte derUnternehmen gab in der aktuellen Staufen-Studie an, ihreDigitalisierungsprojekte trotz aktuell schwieriger Zeiten unverändertfortzusetzen, um vor allem die Effizienz zu steigern (86 Prozent), mehrTransparenz in die Abläufe zu bringen (75 Prozent) und die Kosten zu senken (57Prozent). "Aber ohne Operational Excellence besteht die Gefahr, dassVerschwendung 'digitalisiert' und daher das Potenzial der Digitalisierung nichtoder nur teilweise gehoben wird", warnt Staufen-CEO Goschy.Aktuelle Themen wie das Lieferkettengesetz oder die Erstellung einesNachhaltigkeitsberichts zwingen Unternehmen jedoch manchmal zu schnellem Handeln- auch wenn ein stabiles Fundament noch fehlt. In diesem Fall rät derStaufen-Experte, genau hinzuschauen, was wichtig ist und was noch etwas wartenkann. "Die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben führt nämlich nicht automatisch dazu,