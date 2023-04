MÜNCHEN (dpa-AFX) - Dem Münchner Triebwerkhersteller MTU ist ein überraschend starker Start ins Jahr gelungen. Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft legten kräftig zu. An seiner Jahresprognose änderte der Vorstand um den neuen Konzernchef Lars Wagner zwar nichts. Manch ein Branchenexperte erwartet jedoch, dass das Management die Latte in den kommenden Quartalen höher legen wird. Schon im Februar hatte MTU-Finanzchef Peter Kameritsch für 2023 einen operativen Rekordgewinn in Aussicht gestellt. Die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal wurden an der Börse am Dienstag mit einem Kurssprung belohnt.

Am Morgen setzte sich die MTU-Aktie mit einem Plus von fast vier Prozent auf 243,90 Euro an die Spitze des Dax und erreichte damit zugleich den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Zuletzt lag sie noch mit rund zwei Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit fast ein Fünftel an Wert gewonnen. Das Rekordhoch von knapp 290 Euro aus der Zeit kurz vor der Corona-Pandemie ist aber noch ein gutes Stück entfernt.