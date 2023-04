JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero vor der Berichtssaison europäischer Essenslieferanten von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne wegen schwerer erreichbarer Vergleichswerte aus dem Vorjahr und eines sich abschwächenden Konsumentenverhaltens mit einem schwachen Jahresauftakt aller Essenslieferdienste, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei liege er mit seinen Schätzungen unter den bereits vorsichtigen durchschnittlichen Analystenprognosen. Für Delivery Hero bleibt er aber mit Blick auf die Trends positiv gestimmt./ck/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 23:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 32,71EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m