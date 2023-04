WARBURG RESEARCH stuft Draegerwerk auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Drägerwerk nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 44,10 Euro belassen. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern sei überraschend gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gewöhnlich sei das erste Jahresviertel mit Blick auf den Umsatz das schwächste und die Bruttomarge schwanke im Jahresverlauf. Sollte Drägerwerk den aktuellen Kurs beibehalten, könnten seine Jahresprognosen übertroffen werden, so der Analyst./mis/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Draegerwerk Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 45,85EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44,10

Kursziel alt: 44,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m