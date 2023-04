In den USA wird mit dem Start der Quartalssaison nun klar, ob die Kurse bei einigen Unternehmen den Bilanzen vorausgeeilt sind. Insbesondere bei Tesla wird es daher spannend. Der Elektroauto-Pionier meldet am Mittwoch Daten und steht im Vorfeld nahezu regungslos im Chartbild verankert. Wir blicken auf die Margen und die Erwartungshaltung, die sich im Vorfeld aufbauen.

Er geht zudem auf das Sentiment am Markt ein, welches weiterhin sehr stark ist, und im Bereich der Gier auch zur Vorsicht mahnt. Zwei Beispiele aus dem DAX sind auch benannt: der Sportartikelhersteller Adidas und der Versicherer Münchner Rück, die beide einen sehr starken Jahresstart vollzogen haben. Was lässt sich daraus ableiten?

Der DAX zeigte am Montag den ersten negativen Tag nach seiner Gewinnserie. Damit entfernte er sich jedoch nicht merklich von seinem neuen Jahreshoch und ist eher konsolidierend an der 15.800 in den heutigen Handel gestartet. Momentan werden Kursrückgänge weiterhin gekauft, attestiert unser Interviewpartner Daniel Saurenz.

Der DAX zeigte am Montag den ersten negativen Tag nach seiner Gewinnserie. Damit entfernte er sich jedoch nicht merklich von seinem neuen Jahreshoch und ist eher konsolidierend an der 15.800 gestartet.

Disclaimer