Die BYD-Aktie (ADR) beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von 2,85 Prozent. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 58,73 US-Dollar.

Beatrix Frisch, Direktorin des Duisburger CAR-Center Automotive Research, sagte dem Handelsblatt: "VW hat sich in den vergangenen Monaten sehr um sich selbst drehen müssen". Der Aufstieg von BYD zur Nummer eins in China sei ein "totaler Gesichtsverlust" für die Wolfsburger.

Demnach verkaufte BYD ersten Quartal 2023 im Reich der Mitte 440.800 Fahrzeuge. VW verkaufte im gleichen Zeitraum nur 427.570 Fahrzeuge. Damit ist VW erstmals seit den 1980er Jahren nicht mehr die Nummer eins in China. Auf Platz drei folgt Toyota mit 330.300 verkauften Autos. Tesla schafft es mit 137.510 verkauften Exemplaren nur auf Platz zehn.

Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat Volkswagen (VW) in China, dem wichtigsten Automarkt der Welt, beim Absatz überholt. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Zahlen des Datendienstleisters Marklines und aktuelle Versicherungsdaten aus China.

Seit den 1980er Jahren war Volkswagen (VW) die Nummer eins in China. Das ist nun Geschichte: Der neue Marktführer im Reich der Mitte heißt Build Your Dreams (BYD). Wie reagiert die BYD-Aktie auf die gute Nachricht?

Warren Buffett-Investment BYD BYD entthront VW in China! Wie macht sich die Aktie des neuen Marktführers?

