Solar-Startup Sunvigo erhält 20 Mio. EUR in Finanzierungsrunde (FOTO)

Mit seinem smarten Solar-as-a-Service Produkt maximiert Sunvigo den Wert vonSolaranlagen und vereinfacht den Zugang zu Solarstrom für Hausbesitzer. DasUnternehmen baut eine europaweite Grünstrom-Community auf, die bis 2030 mehr alseine Million Kunden haben soll, um den Übergang zu digitaler, mehr dezentralerund 100 % erneuerbarer Energie voranzutreiben.Laut Ohad Mamann, Partner bei Future Energy Ventures, hat Sunvigo das Potenzial,die zukünftige Energielandschaft neu zu definieren. "Sunvigo skaliert diedezentrale Energieinfrastruktur, indem es die Nutzung von Solarstrom aufHausdächern radikal vereinfacht. Gleichzeitig integriert Sunvigo seineSolarsysteme in ein virtuelles Kraftwerk und maximiert den Wert desüberschüssigen Stroms aus der Solaranlage, indem es ihn innerhalb derSunvigo-Community und auf dem Strommarkt anbietet. Wir freuen uns, in diesesunglaublich spannende Geschäftsmodell zu investieren."Daphne Postma, Senior Investment Manager beim Triodos Energy Transition EuropeFund, ist überzeugt, dass das Unternehmen ein einzigartiges Wertversprechenbietet. "Mit dem von Sunvigo erfundenen Solarstromvertrag wird Solarstrom vomeigenen Dach für Hausbesitzer so einfach wie die Nutzung von Strom aus dem Netz.Das Energiemanagementsystem von Sunvigo optimiert nicht nur den Verbrauch vonSolarstrom, sondern ermöglicht auch eine intelligentere Nutzung von Netzstrom."Sowohl Ohad Mamann als auch Daphne Postma werden dem Advisory Board desUnternehmens beitreten.In Zukunft wird Sunvigo über sein virtuelles Kraftwerk dem Stromnetz auch mehr