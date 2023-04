EINE LEBENSSTIL-EPIDEMIE ERKRANKUNGEN DER AUGENOBERFLÄCHE

Boston (ots/PRNewswire) - TFOS-Berichts zu Herausforderungen, die das

Sehvermögen beeinträchtigen



Heute gab die Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) , ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich der Augengesundheitsforschung und -aufklärung, ihren

neuen globalen Workshop-Bericht mit dem Titel "A Lifestyle Epidemic: Ocular

Surface Disease" bekannt, der dieses Quartal in der Zeitschrift The Ocular

Surface veröffentlicht wird.



Die Weltgesundheitsorganisation weist darauf hin, dass Augenprobleme zunehmend

mit der Wahl des Lebensstils zusammenhängen. 1 "Lifestyle definiert die Art und

Weise, wie ein Mensch lebt. Unsere Lebensweise kann sich auf unsere Umwelt, aber

auch auf unsere Gesundheit auswirken", erklärte Dr. Jennifer Craig, Professorin,

Fachbereich für Augenheilkunde und Leiterin des Ocular Surface Laboratory an der

University of Auckland in Neuseeland .