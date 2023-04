KnowBe4 stellt kostenlose 30-Tage-Testversion von SecurityCoach zur Verfügung

Tampa Bay, USA (ots) - KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für

Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, kündigt eine kostenlose

30-tägige Testversion von SecurityCoach an, um Echtzeit-Sicherheits-Coaching zur

Verbesserung der Sicherheitskultur in Unternehmen zu ermöglichen. SecurityCoach

ist das neueste Produkt von KnowBe4, das erste seiner Art, das

Sicherheits-Coaching in Echtzeit anbietet, um riskantes Nutzerverhalten zu

reduzieren.



KnowBe4 bietet jetzt eine 30-Tage-Vorschau von SecurityCoach für alle, die

herausfinden möchten, wie sie risikoreiche Verhaltensweisen in ihrer

Organisation isolieren und verbessern können. Mit der SecurityCoach-Vorschau

können Unternehmen ihre Sicherheitsanbieterintegrationen einrichten und riskante

Aktivitäten auf ihren Geräten erkennen.