(Wiederholung aus technischen Gründen)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Verhalten optimistisch haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag vor weiteren Quartalsbilanzen aus den USA gezeigt. Unterstützung lieferten erst einmal in Summe durchaus positive Signale deutscher Konzerne mit einigen Eckdaten zum ersten Quartal. Der Dax notierte gegen Mittag mit 0,34 Prozent im Plus bei 15 842,45 Punkten. Damit bleibt die runde Marke von 16 000 Zählern in Reichweite. Letztmals lag der deutsche Leitindex Anfang vergangenen Jahres über 16 000 Punkten.

Die Saison der Quartalsberichte nimmt allmählich Fahrt auf. Auf der Agenda stehen in den USA weitere Großbanken wie Goldman Sachs und Bank of America , aber auch Industriekonzerne wie Johnson & Johnson und Lockheed Martin. Dazu gesellen sich im weiteren Verlauf der Woche europäische Trendsetter wie SAP , ASML und L'Oreal .