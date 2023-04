Krombach (ots) - Neues Jahr, neues Gewinnglück. Getreu dem Motto "Einfach kaufen

und gewinnen" ist die beliebte Krombacher Cash-Korken-Aktion zurück. Von Mai bis

Oktober kann sich das Öffnen einer Flasche Krombacher in einen unverhofften

Geldsegen verwandeln. Neben Sofortgewinnen im Wert von mehr als 14 Millionen

Euro gibt es 25 wöchentliche Sonderauslosungen von 25.000 EUR.



Krombacher kaufen und gewinnen





Die Gewinnmechanik der Sonderaktion der Krombacher Brauerei ist auch in diesemJahr einfach: Krombacher kaufen, unter den Kronkorken blicken und mit etwasGlück direkt Geld gewinnen. Die Chancen auf einen Geldgewinn stehen dabei gut,da an der Aktion alle Krombacher Sorten teilnehmen.Hält ein Kronkorken einen Gewinncode bereit, können die Käufer:innen den Codeauf der Aktionswebsite eingeben, sich den entsprechenden Gewinn direkt auszahlenlassen oder weiter sammeln. Zusätzlich nehmen alle registrierten Gewinner:innenautomatisch an allen 25 wöchentlichen Sonderverlosungen teil.Die GewinnstaffelungEine attraktive Gewinnpyramide sorgt dabei für eine hohe Anzahl anSofortgewinnen. Die Gewinne staffeln sich dabei wie folgt: 14 Mio. x 1 EUR,100.000 x 5 EUR, 1.000 x 100 EUR, 10 x 10.000 EUR und 1 x 250.000 EUR.Zusätzlich gibt es im gesamten Aktionszeitraum von Mai bis Oktober 25 x 25.000EUR zu gewinnen.Unterhaltsam und crossmedial: Cash-Korken-Kampagne auf allen Kanälen"Unsere Sonderaktion wird von einer reichweitenstarken Kommunikationskampagnebegleitet und auf allen relevanten Kanälen ausgespielt: TV, Funk, Online, SocialMedia, Print und am Point of Sale", sagt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bierder Krombacher Brauerei.Die Krombacher Brauerei setzt dabei im Bereich Bewegtbild bewusst wieder aufsympathische Charaktere aus Lebensmittel- und Getränkehandel, die bereits imletzten Jahr bei den Verwender:innen sehr gut ankamen. Ergänzt werden diesekurzweiligen Spots durch Creator-Assets von Social Media-Creatoren.Weitere Informationen zur Sonderaktion Krombacher Cash-Korken unter:https://cashkorken.krombacher.de/