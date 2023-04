Globale Bain-Studie zu Engineering, Forschung und Entwicklung in der Industrie - Investitionen in Innovation wachsen bis 2026 zweistellig

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Wien/Zürich (ots) -- Trotz unsicherer Konjunkturaussichten erhöhen Fertigungsbetriebe weltweit ihreAusgaben für die Entwicklung neuer und Optimierung bestehender Produkte- Auch in Deutschland planen viele Industriefirmen mit steigenden Budgets- Investitionen in digitale Innovationen werden rund um den Globus bis 2026 umdurchschnittlich 19 Prozent pro Jahr steigen- Zahlreiche Unternehmen haben bereits mit Engpässen bei Fachkräften zu kämpfenund beabsichtigen, vermehrt auf Outsourcing zu setzenDie Inflation ist hoch, die Konjunktur lahmt. Dennoch planen Industriefirmenrund um den Globus, ihre Ausgaben für Engineering, Forschung und Entwicklung(ER&D) und damit Innovationen im weiteren Sinne in den kommenden Jahren massivzu erhöhen.* In zentralen Industriezweigen wie Automobil- und Energiebrancheoder Maschinenbau könnten die weltweiten ER&D-Budgets demnach bis 2026 jährlichum durchschnittlich 10 Prozent steigen. Dies sind Ergebnisse des ersten "GlobalEngineering and R&D Report" der internationalen Unternehmensberatung Bain &Company, für den weltweit mehr als 500 hochrangige Führungskräfte aus wichtigenIndustrieländern - darunter auch Deutschland - befragt wurden. Treiber undRestriktionen werden ebenso aufgezeigt wie die Gründe für die Auslagerung vonER&D-Aktivitäten, für die sich Fertigungsbetriebe branchenübergreifend immermehr entscheiden.Höherem Stellenwert von Innovationen gerecht werdenDass trotz schwacher Konjunktur die Investitionsbereitschaft hoch ist,überrascht Bain-Partner und Studienautor Daniel Suter nicht: "Ausgaben fürInnovationen stehen inzwischen oft im Zentrum strategischer Überlegungen. Siedienen nicht länger nur der Entwicklung und Optimierung von Produkten, sondernbereiten zugleich den Boden, um Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln oder inTeilen sogar neu zu erfinden." Auch vor diesem Hintergrund wollen 60 Prozent derim Rahmen der Studie befragten deutschen Führungskräfte in den kommenden Jahrendie ER&D-Budgets für ihre Unternehmen nach oben hin anpassen.Der höhere Stellenwert von Innovationen hängt eng mit der fortschreitendenDigitalisierung zusammen. Der Bain-Studie zufolge werden die ER&D-Ausgaben fürdigitale Produkte und Services bis 2026 weltweit um durchschnittlich 19 Prozentpro Jahr steigen - und damit nahezu doppelt so schnell wie dieGesamtinvestitionen. "Auch Industrieunternehmen in der DACH-Region sollten ihreAktivitäten auf diesem Gebiet forcieren", betont Suter. "Die Vergangenheit hat