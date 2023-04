Nürnberg (ots) -



- TeamBank-Liquiditätsindex sinkt um die Hälfte auf 4,75 Punkte

- Unter 30-Jährige zeigen sich optimistischer als die Generation 50Plus



Der Ukraine-Krieg mit seinen wirtschaftlichen Folgen ist bei den

Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern angekommen. Die hohe Inflation, gestiegene

Energiekosten sowie die Nachwehen der Corona-Pandemie trüben den Blick der

Menschen auf ihre Finanzsituation. Das TeamBank-Liquiditätsbarometer zeigt die

negativste Stimmung seit Beginn der Erhebung vor acht Jahren in Bezug auf die

Finanzen der Deutschen. So hat sich der TeamBank-Liquiditätsindex gegenüber dem

Vorjahr mehr als halbiert und sinkt auf 4,75 Punkte. Zum Vergleich: Mit 31,25

Punkten lag der Index 2019 am höchsten, bevor das Barometer innerhalb von drei

Jahren auf 11,5 Punkte in 2022 abrutschte. Allerdings blicken immer noch mehr

Menschen positiv als negativ in die Zukunft. Denn der Anteil der Optimistinnen

und Optimisten ist mit 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert

geblieben. Dies sind die Ergebnisse der repräsentativen Studie

"TeamBank-Liquiditätsbarometer", für die das Marktforschungsunternehmen YouGov

mehr als 3.200 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Januar 2023 digital befragt

hat.





Generationenvergleich: 30- bis 49-Jährige bilden die stabile MitteDie getrübte Stimmung betrifft alle Altersgruppen, am stärksten jedoch dieGeneration 50Plus. Der Indexwert für ihre finanzielle Lage liegt mit minus 6Punkten erstmals seit 2016 im negativen Bereich - im Vorjahr war er mit 0,75noch leicht positiv. Die unter 30-Jährigen schätzen ihre finanzielle Situationzwar mit 15,50 Punkten am besten von allen Altersgruppen ein, ihr Wert ist imVergleich zum Vorjahr jedoch am stärksten abgestürzt. Vor einem Jahr lag er nochbei 30,25 Punkten. Der Wert hat sich also innerhalb eines Jahres mit 14,75Punkten fast halbiert. Die 30- bis 49-Jährigen bilden die stabile Mitte: IhrWert liegt bei 14 Punkten und ist damit zwar ebenfalls gefallen, aber mit 3,75Punkten weniger als bei den anderen Generationen.Die Studie zeigt auch: Knapp vier von zehn Personen hatten sich bewusst Geld fürdie Zeit nach der Corona-Pandemie zurückgelegt, um sich etwas zu gönnen. Dochdann kamen der Ukraine-Krieg und die hohen Preise für Lebensmittel und Energie,so dass teilweise darauf verzichtet werden musste."Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs haben sich im Verlauf der vergangenen zwölfMonate deutlich in den persönlichen Finanzen der Menschen niedergeschlagen",erläutert Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. "Gleichzeitigist ein gesunder Optimismus bei den unter 30-Jährigen erkennbar. Das spiegeltdie Hoffnung auf eine sich aufhellende konjunkturelle Großwetterlage in Europawider."Besonders unter 30-Jährige blicken positiv in ihre finanzielle ZukunftZwar hat sich die finanzielle Stimmung im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert,doch die jungen Deutschen glauben fest an eine rosige Zukunft und dass sie sichwieder aus ihrer Schieflage befreien. Mehr als die Hälfte der 18- bis29-Jährigen (54 Prozent) rechnet mit einer finanziellen Verbesserung in denkommenden drei bis fünf Jahren, gegenüber 18 Prozent der Älteren.Zum Vergleich: Über alle Altersgruppen hinweg erwartet jede oder jeder Drittemittelfristig eine bessere Finanzlage. Damit ist der Anteil der Optimistinnenund Optimisten gegenüber 2022 zwar nahezu unverändert geblieben. Der Anteil derPessimistinnen und Pessimisten ist hingegen um sieben Prozentpunkte auf 31Prozent gestiegen.Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/zur Verfügung.Hintergrundinformationen:Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im Januar 2023befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.213Personen im Alter zwischen 18 bis 79 Jahren online.TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK GruppeDie TeamBank AG ist mit easyCredit in Deutschland bzw. der faire Credit inÖsterreich das Kompetenzzentrum für Liquiditätsmanagement derGenossenschaftsbanken. Insgesamt kooperieren über 90 Prozent aller deutschenGenossenschaftsbanken mit der TeamBank. In Österreich arbeitet das NürnbergerFinanzinstitut mit allen Volksbanken und rund der Hälfte der Raiffeisenbankenzusammen. Die Vernetzung innovativer Produkte und Services bietet Kundinnen undKunden vollständig digitale Lösungen und damit überall und zu jeder Zeit Zugangzu Liquidität.Außerdem bietet die TeamBank mit dem medienbruchfreien BezahlverfahreneasyCredit-Ratenkauf maßgeschneiderte Lösungen im Bereich embedded finance fürden Handel.Pressekontakt:Marc-Olivier WeberT +49 (0) 911/ 53 90 - 12 45F +49 (0) 911/ 53 90 - 10 38E: mailto:presse@teambank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/21886/5488132OTS: TeamBank AG