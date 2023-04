--------------------------------------------------------------

ZUR STUDIE

- Weniger fahren: Knapp 60 Prozent der weltweit befragten Autofahrer:innenlassen ihr Fahrzeug aufgrund der hohen Ausgaben inzwischen häufiger stehen.- Weniger kaufen: Die Hälfte der ehemaligen Autobesitzer:innen hat die eigenenFahrzeuge aus Kostengründen abgeschafft.- Weniger Rabatte: Für den Handel wird es schwerer, finanziell auf Kund:innenzuzukommen .Die laufenden Kosten für das Auto reißen eine immer größere Lücke in das Budgetvon Autofahrer:innen und stellen sie vor ökonomische Herausforderungen. Mit rundacht von zehn Fahrer:innen weltweit sagt die deutliche Mehrheit, dass ihreAusgaben für Kraftstoff, Versicherungen, Parken oder Reparaturen zuletztdeutlich gestiegen sind. Das zeigen die Ergebnisse des Autobarometers 2023"Cars: Whatever it takes?" von Consors Finanz. Bereits 42 Prozent der Befragtenweltweit und 35 Prozent der Deutschen haben inzwischen den Eindruck, dass es fürsie finanziell schwieriger ist, ein Auto zu besitzen, als es das in derVergangenheit für ihre Eltern war. 60 beziehungsweise 50 Prozent(weltweit/Deutschland) sind längst dazu übergangen, ihre Kosten über konkreteSparmaßnahmen selbst zu reduzieren.Weniger fahren, um weniger zu konsumierenDer größte Kostentreiber ist mit Abstand der Kraftstoff. Hier lautet dieeinfachste Lösung: weniger fahren. 58 Prozent der weltweit befragtenAutofahrer:innen und 45 Prozent der Deutschen haben aus finanziellen Gründenschon einmal auf eine Reise verzichtet. 54 Prozent (Deutschland: 51 Prozent)verringern auch im Alltag die Anzahl ihrer Autofahrten. Die Kraftstoffpreiseregelmäßig zu vergleichen (46/45 Prozent weltweit/Deutschland) und spritsparendzu fahren (44/45 Prozent) sind ebenfalls verbreitete Sparmaßnahmen.Auch Reparaturen und Versicherungen stehen auf dem Prüfstand. So geben 41Prozent der weltweit und 43 Prozent der in Deutschland Befragten an, ihr Autolieber zu einer freien Werkstatt als zum Händler zu geben. 30 bzw. 28 Prozentfragen Freund:innen oder greifen sogar selbst zum Werkzeug. Bei den Policen istvor allem der Angebotsvergleich das Mittel der Wahl - jedenfalls bei drei vonzehn Autofahrer:innen weltweit. Nur 19 bzw. 16 Prozent wechseln hingegen, wennsie nach dem Abschluss ein besseres Angebot sehen.Autoverzicht ist kein Tabu mehrInzwischen ist zugleich nicht mehr jede:r dazu bereit, alles zu tun, um ein Autozu besitzen. Sogar ein fahrzeugloses Dasein rückt bei einigen in den Bereich des