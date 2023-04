Polestar 4 ist die neue Art des SUV Coupés (FOTO)

Köln (ots) - Polestar (Nasdaq: PSNY) stellt Polestar 4 vor, ein elektrisches

Performance SUV Coupé und das zweite SUV im Portfolio der Marke. Polestar 4

vereint die Aerodynamik eines Coupés mit dem Raumangebot eines SUVs zu einer

neuen Dimension von SUV Coupé. Designmerkmale, die erstmals in den Polestar

Konzeptfahrzeugen zu sehen waren, werden im bislang schnellsten Polestar

Serienfahrzeug verwirklicht. Polestar 4 positioniert sich im Hinblick auf Größe

und Preis zwischen Polestar 2 und Polestar 3.



"Mit Polestar 4 haben wir einen grundlegend neuen Ansatz für das Design von SUV

Coupés gewählt. Statt einen bestehenden SUV lediglich zu modifizieren und ihm

eine kürzere Dachlinie zu geben, was zu Kompromissen bei der Kopffreiheit und

dem Komfort im Fond führt, wurde Polestar 4 von Grund auf als eine neue Art von

SUV Coupé konzipiert. Der Komfort und das Erlebnis der hinteren Fahrgäste werden

dabei klar priorisiert," so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar.