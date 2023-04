Camelot ITLab gewinnt SAP Innovation Award

Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) wurde von

dem Softwareunternehmen SAP mit dem begehrten SAP Innovation Award

ausgezeichnet. Camelot erhielt die Auszeichnung für ein wegweisendes Projekt für

die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB).



"Wir sind unglaublich stolz, dass wir mit unseren Leistungen nicht nur für

unseren Kunden SBB einen großen Mehrwert erreichen konnten, sondern dafür auch

mit dem SAP Innovation Award ausgezeichnet wurden. Das ist ein weiterer

Meilenstein unserer langjährigen engen Zusammenarbeit mit SAP", kommentiert

Jochen Knorz, Managing Partner bei Camelot ITLab.





In dem ausgezeichneten Projekt unterstützte Camelot ITLab die SBB dabei, dieTransformation der Daten zu einem integralen Bestandteil derUnternehmensstrategie zu machen. Dazu entwickelte Camelot gemeinsam mit SBB eineStrategie für das Datenmanagement und führte eine Stammdaten-Governance ein. DieLösungen SAP Ariba und SAP Customer Experience (CX) wurden vollständigintegriert, Prozesse durchgängig über die SAP Business Technology Platformabgebildet und die Kommunikation mit SAP MDG implementiert. Als Ergebnisprofitiert die SBB heute von einer größeren Effizienz und Flexibilität, umKundenerwartungen bei zunehmender Volatilität zu erfüllen.Mit den jährlich verliehenen Innovation Awards würdigt die SAPPartnerunternehmen, die ihren Kunden auf innovative Art und Weise dabei helfen,zu einem intelligenten Unternehmen zu werden und sich erfolgreich in der neuengeschäftlichen Realität zu behaupten. Die SAP Innovation Awards wurden diesesJahr zum zehnten Mal vergeben.Über die Camelot ITLab GmbHDie besten Ergebnisse für Kunden zu erzielen durch die Implementierung,Erweiterung und Innovation von Unternehmensanwendungen im SAP- und IT-Umfeld:das ist die Mission von Camelot ITLab. Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatzsowie IT- und Prozess-Know-how von der strategischen bis zur operativen Ebenestellen wir eine nachhaltige Umsetzung sicher.Camelot ITLab ist ein langjähriger Implementierungspartner von SAP mitgemeinsamen Co-Innovations- und Co-Entwicklungsinitiativen, die neuesteTechnologien nutzen. Als Teil der CAMELOT Consulting Group, die führendenExperten im Bereich Value Chain Management, profitieren Kunden von Management-und IT-Beratung aus einer Hand.Unsere globalen Beratungsteams liefern höchste Qualität in denSchwerpunktbereichen S/4HANA Transformation, Digital Supply Chain, Logistik,Datenmanagement, Analytics und Customer Experience (CX).