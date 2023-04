Luxemburg (ots) - Amazon startet heute den European Expansion Accelerator (EEA),

mit dem Verkaufspartner ihr Geschäft besonders einfach internationalisieren

können. Mit wenigen Klicks bieten sie ihre Produkte damit in allen neun

Amazon-Stores innerhalb der EU sowie dem Vereinigten Königreich an.

Endkund:innen verschafft der Accelerator Zugang zu Millionen Produkten.



Die Nutzung des Accelerators ist einfach: Auf einer Seite im Amazon

Verkäuferportal "Seller Central" werden Verkaufspartnern diejenigen Marketplaces

angezeigt, auf denen sie noch nicht tätig sind. Die Registrierung des Kontos,

Einrichtung, Übersetzungen, Listing, Einrichtung des Versands, Prüfung der

Eignung von Produkten und die Anpassung des Katalogs werden dabei automatisch

innerhalb von drei Werktagen durchgeführt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Technisch verknüpft der EEA zuvor eigenständige Amazon-Tools. DieInternationalisierung wird dadurch einfacher und zeitsparender. Zudem gibt dasSystem landesspezifische Empfehlungen. Die Entscheidung, ob man nur auf einemMarketplace oder in allen neun unserer EU-Stores und in UK seine Produkteverkaufen möchte, liegt weiterhin beim Verkaufspartner.Amazon Kund:innen profitieren durch den EEA von neuen Produkten, attraktivenPreisen und schnelleren Lieferoptionen. Amazon wird seinen Verkaufspartnern auchweiterhin die gleichen Vorteile und den Zugang zu wichtigen Tools bieten, wiebeispielsweise dem VAT Services Programm (VISA), Zahlungsabwicklung, Schutz vorKreditkartenbetrug, Werbefunktionen, Berichte und Analysen."Der European Expansion Accelerator ist eine Lösung, die sich unsereVerkaufspartner seit Jahren wünschen, um zu wachsen und Amazon-Kund:innenMillionen neuer Produkte in mehreren Marktplätzen anzubieten. Wir freuen uns,Verkaufspartnern in Europa diesen Schritt mit zwei Klicks anbieten zu können,damit sie ihr Geschäft mit Amazon erweitern können", sagte Xavier Flamand, VP ofSeller Services Europe."Amazon hat den Zugang zu internationalen Verkaufsmärkten für kleine undmittlere Unternehmen 'demokratisiert'. Das war früher nur großen Unternehmen mittiefen Taschen vorbehalten.", erklärt Markus Schöberl, Director Seller SevicesAmazon.de. "Mit dem European Expansion Accelerator wird nun die Umsetzungnochmal einen deutlichen Schritt einfacher".Die Nutzung des European Expansion Accelerators ist kostenlos und steht allenprofessionellen Verkaufspartnern zur Verfügung, die bereits in mindestens einemder europäischen Amazon Stores in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, denNiederlanden, Polen, Schweden, Belgien und dem Vereinigten Königreich verkaufen.