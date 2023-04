Hamburg (ots) -



- EDEKA-Märkte sind für zwölf Monate alleiniger LEH-Partner

- CoffeeB spart jährlich viele Tonnen Verpackungsmüll ein

- Auswahl aus acht Sorten und einer Kaffeemaschine in zwei Farben



Ab sofort können EDEKA-Kund:innen in allen teilnehmenden EDEKA-Märkten in

Deutschland endlich CoffeeB erhalten, das weltweit erste Kaffeekapselsystem ohne

Kapsel. CoffeeB verwendet anstatt herkömmlicher Aluminium- oder Plastik-Kapseln

kleine Bälle aus gepresstem Röstkaffee, die lediglich von einer

gartenkompostierbaren Schutzschicht aus Alginat umgeben sind. Mit CoffeeB

erweitert EDEKA sein Sortiment um ein weiteres nachhaltigeres Produkt und macht

es seinen Kund:innen leichter, sich beim Einkauf für die nachhaltigere Variante

zu entscheiden. Auf diese Weise beweist EDEKA erneut seine Verantwortung als

innovativer Lebensmitteleinzelhändler.





Rund 63 Milliarden Kaffeekapseln werden jährlich verkauft und verursachen dabeiweltweit etwa 100.000 Tonnen Abfall. Bis jetzt: Denn CoffeeB bringt künftigzusammen, was bislang undenkbar schien: aromatischer Kaffeegenuss, Convenienceund Zero Waste. Denn anders als bei allen bisherigen Systemen ist der Kaffee beiCoffeeB nicht in Aluminium-Kapseln verpackt. Stattdessen wird der hochwertigeRöstkaffee zu kleinen Bällen gepresst und von einer patentierten,pflanzenbasierten Schutzschicht umgeben, die ihn effektiv vor Aromaverlustschützt und während des Brühprozesses stabil hält. Dadurch ist der gesamteCoffee Ball vollständig gartenkompostierbar. Die Coffee Balls gibt es in achtverschiedenen Sorten von Lungo bis Ristretto sowie in unterschiedlichenStärkegraden. Die hochwertigen Kaffeebohnen stammen aus nachhaltigem Anbau undsind je nach Aroma und Herkunft entweder Rainforest Alliance oder Bio undFairtrade zertifiziert. Auch die Umverpackungen sind recycelbar.Doch damit nicht genug: Die Nachhaltigkeit des gesamten Systems geht über dieCoffee Balls hinaus. So ist das gesamte System zu 100 Prozent CO2-kompensiert.Die Maschine "Globe" selbst besteht zu einem großen Teil aus recyceltenMaterialien und arbeitet energieeffizient, unter anderem, indem sie sich nacheiner Minute automatisch abschaltet. Zuletzt ist sie dank ihres modularenAufbaus so konstruiert, dass einzelne Komponenten leicht ausgetauscht oderrepariert werden können. Aber auch das Design der CoffeeB Globe-Maschine inschwarz und weiß überzeugt: Im Juni 2023 wird CoffeeB den renommierten Red DotAward für "Product Design" in der Kategorie "Küchengeräte und Küchenzubehör"erhalten. CoffeeB steht damit für ein neues Verständnis von Kaffeegenuss, derbesten Kaffee endlich auch mit dem guten Gewissen verbindet, keinen unnötigen