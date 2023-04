Auto Shanghai Webasto zeigt Lösungen für nachhaltige und komfortable Mobilität (FOTO)

Stockdorf/ Shanghai (ots) - Der Automobilzulieferer stellt mit effizienten

Lösungen für die Elektromobilität seine Innovationskraft unter Beweis und sorgt

mit dem Einsatz von Hightech-Glas für besondere Effekte im Fahrzeuginnenraum.



Unter dem Motto "Powering e-volution" zeigt Webasto auf der Auto Shanghai in

Halle 2.2H, Stand 2BC006, wie sich Nachhaltigkeit, Komfort und Fahrspaß in der

Mobilität kombinieren lassen. Denn mit seinen Lösungen unterstützt Webasto seine

Kunden nicht nur auf dem Weg in die E-Mobilität - mit innovativen Features

sorgen die Dachsysteme von Webasto außerdem für ein außergewöhnliches Ambiente

und ein besonderes Fahrerlebnis.