Infortrend erweitert High Density Storage-Lösungen mit 4HE-90-Bay Design

Taipei (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.c

om/de/home?utm_source=DE20230418&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230418PR&u

tm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von

Unternehmensspeichern, kündigt sein erstes 4HE-Speicherdesign mit 90 Einschüben

auf der EonStor GS G3 Unified Storage- und JBOD-Serie an, das 50 % mehr

Kapazität als ein 4HE-Speicher mit 60 Einschüben bietet.



Als Antwort auf die Herausforderung, Speicherkapazität auf begrenztem Raum zu

schaffen, stellt Infortrend die GS G3 4HE 90-Bay Unified Storage-Lösung und JBOD

4HE 90-Bay vor, die bei hoher Dichte, hoher Speicherkapazität und minimalem

Platzbedarf reduzierte Gesamtbetriebskosten bieten. In einem Formfaktor von 4HE

mit 90 Einschüben können die Festplatten bis zu 1,8 PB Daten speichern. In

Verbindung mit einem JBOD mit 4HE und 90 Einschüben verdoppelt sich die

Datenspeicherkapazität auf 3,6 PB bei einem Platzbedarf von nur 8HE im Rack.

Insgesamt ist die Lösung in der Lage, auf mehr als 70 PB zu skalieren.