Die Geldpolitik bleibt das dominierende Thema

Automobilwerte waren wieder gefragt

Gefragt waren in der vergangenen Woche Automobilwerte, die unter anderem von guten Quartalszahlen aus der Branche profitierten. Die Titel von Mercedes Benz stiegen auf Wochensicht um 3,4 Prozent, Daimler Truck um 4,4 Prozent und BMW sogar um 4,6 Prozent. Mit Abstand größte Wochengewinner im Dax waren die Titel von Vonovia mit einem Plus von 8,1 Prozent, die damit der allgemeinen Erholung bei Immobilienwerten in der vergangenen Woche folgten. Im MDax kletterte der Kurs von Aroundtown sogar um 17,2 Prozent, allerdings hatten hier in den beiden Vorwochen auch jeweils Verluste im zweistelligen Prozentbereich zu Buche gestanden.

Anleihen: Deutliche Einbußen

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche spürbar nachgegeben. Belastet wurden die Bundespapiere durch die Erwartung weiter steigernder Zinsen in der Eurozone. Zu Ende der Handelswoche kamen dann Äußerungen aus den Reihen der Fed hinzu, wonach weitere Zinsschritte in den USA nötig seien. Zuvor hatten Inflationsdaten Spekulationen über eine Zinspause in den USA Auftrieb verliehen. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe erhöhte sich im Vergleich zum Vorwochenschlusstand von 2,18 auf 2,43 Prozent. Die Umlaufrendite zog von 2,14 auf 2,41 Prozent an.