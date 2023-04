Ford Mustang setzt Erfolgsgeschichte fort Pony Car meistverkaufter Sportwagen der Welt im Zehnjahresvergleich (FOTO)

Köln (ots) -



- Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und attraktive Derivate bleibt der

Ford Mustang weltweiter Marktführer unter allen Sportwagen in den vergangenen

zehn Jahren

- Kein anderes Sportmodell fand in den vergangenen zehn Jahren mehr Käufer als

der legendäre Mustang

- Fast 60 Jahre nach dem Debüt des Pony Cars vermittelt die siebte Generation

mit ihrer kompromisslosen Ausrichtung auf Fahrspaß begeisterndes

Sportwagen-Erlebnis

- Ford bietet die kommende siebte Generation des Mustang in mehr als 100 Märkten

rund um den Globus an - Verkauf startet diesen Sommer in Nordamerika



Der Ford Mustang* ist über die vergangenen zehn Jahre betrachtet der

meistverkaufte Sportwagen weltweit. Das belegt eine Analyse von Ford auf Basis

der Zulassungsdaten des Dienstleisters S&P Global Mobility.1