Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hohenwestedt (ots) - Als erfahrener Online-Unternehmer betreut Alex Mynd nichtnur erfolgreich andere Unternehmen im Bereich Online-Marketing, sondern er gibtauch jährlich einige Plätze an jungen Menschen frei, die höchst persönlich vonihm lernen dürfen. Hierfür hat er ein dreidimensionales Bildungskonzeptentwickelt, welches in seiner DNARESET Challenge zur Anwendung kommt. Hiererfahren Sie, was das Angebot des Experten so besonders macht und warum jungeMenschen bei ihm Schlange stehen und auf einen exklusiven Platz hoffen.Es gleicht einem Teufelskreis: Man steht vor einer neuen Herausforderung, einemVorhaben, das einem sinnvoll erscheint und glüht förmlich vor Motivation. Dochschon nach wenigen Tagen entpuppt sich das lodernde Feuer nur noch als einkleines Häuflein Glut. Das liegt daran, dass es vielen Menschen nicht gelingt,ein Projekt stringent zu verfolgen und abzuschließen. Die meisten verlieren daseigentliche Ziel gleich zu Anfang aus den Augen und verzetteln sich in Details.Auch wenn die ursprüngliche Idee weiterhin Bestand hat, neigt man dazu, einenzweiten Anlauf ebenfalls nach kurzer Zeit wieder im Sande verlaufen zu lassen."Vor allem bei jüngeren Menschen ist diese Motivationslücke zu beobachten", weißAlex Mynd. "Wer aus dem Mittelmaß herauskommen möchte, benötigt eineaußerordentliche mentale Stärke", erklärt der Experte. Wer wirklich Veränderungschaffen wolle, könne dies durch neue Gedächtnismuster erreichen. Ein erfülltesLeben gelingt schließlich nur dann, wenn wir stetig an uns selbst arbeiten.Alex Mynd ist in der YouTube-Branche bereits eine bekannte Persönlichkeit. Erhat sich als Unternehmensführer gleich mehrerer Unternehmen einen Namen gemachtund leitet heute erfolgreich eine Marketing-Agentur sowie einigeSoftwareunternehmen im Gesundheitswesen. Des Weiteren brachte er gelungenverschiedene Sportmarken heraus. Außerdem betreut er einige namhafte Stars wieTrymacs, den er zielstrebig auf seinen wichtigen Boxkampf in der Lanxess-Arenavorbereitete. Alex Mynd versteht sich dabei als Vorbild für einen sowohl zügigenals auch nachhaltigen Aufstieg. Seine Erfahrungen vermittelt er dabei in derDNARESET Challenge. Der Erfolg gibt ihm recht: So sind seine freien Plätzeschnell ausgebucht und Teilnehmer begeistert von den neuen Konzepten.Dauerhafter Erfolg durch ethische Grundsätze mit der DNARESET ChallengeDie eigenen außergewöhnlichen Erfolge haben Alex Mynd zu einem Experten inseiner Branche gemacht. Doch darüber hinaus liegt ihm eines besonders am Herzen: