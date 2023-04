Tuya Smart veranstaltet in Hongkong eine reine Einladungsausstellung, um die digitale Transformation der Industrie zu fördern

NEW YORK, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Tuya Smart („Tuya" oder das „Unternehmen") (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, veranstaltete eine dreitägige, nur auf Einladung stattfindende Ausstellung in Hongkong, zeitgleich mit der Elektronikmesse 2023 in Hongkong. Inmitten einer starken Nachfrage nach intelligenten Produkten und intelligenten Lösungen zog die Ausstellung viele potenzielle Kunden und Partner aus verschiedenen Ländern an. Ziel der Veranstaltung war es, die digitale Transformation von Produkten bis hin zu Betriebsabläufen durch Kooperationen zu fördern und verschiedenen Branchen zu einer intelligenteren, grüneren und effizienteren Entwicklung zu verhelfen.

Vertreter und Gäste der eingeladenen Unternehmen wurden mit den neuesten Entwicklungen in dem von Tuya gestalteten Hardware-Ökosystem und den All-in-One-Lösungen vertraut gemacht. Dazu gehörten der technische Support und die Funktionen der IoT-Entwicklungsplattform von Tuya (Tuya IoT Development Platform). Die Teilnehmer erfuhren mehr über die Matter-Lösung von Tuya und wie die Smart-App-Lösung von Tuya Kunden in die Lage versetzen kann, das Benutzererlebnis zu verbessern und Mehrwert in App-Stores zu generieren.