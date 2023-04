Warburg Research belässt MTU auf 'Hold' - Ziel 215 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für MTU nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller sei sehr gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten lägen über den Erwartungen. Der Experte will seine Schätzungen und sein Kursziel nach der Vorlage des kompletten Quartalsberichts am 26. April überarbeiten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 240,7EUR gehandelt.



