Branding-Koryphäe J. J. Schmahl mit neuem Fachbuch über Marken-Risiko-Management

Neuss/Frankfurt (ots) -



- Neues Buch "Marken-Risiko-Management - Brand-Gefahren: Feuer vermeiden und

löschen" von Jochen J. Schmahl; Herausgeber: Dr. Harald Schönfeld, 192 Seiten,

ISBN 978-3-98674-069-6

- Erschienen in einer Gemeinschaftsproduktion der UNO-Denkfabrik Diplomatic

Council und United Interim, der führenden Community für Interim Manager

- Jochen J. Schmahl: "Zwei Drittel der Firmen gehen fahrlässig mit den Risiken

ihrer Marken um, obwohl Künstliche Intelligenz die Büchse der Pandora für

Markenmissbrauch öffnet."



"Zwei Drittel aller Unternehmen gehen fahrlässig mit den Risiken ihrer Marken

um", schätzt der Marketingexperte Jochen J. Schmahl* aufgrund eigener

Projekterfahrungen. Jetzt hat der als Branding-Koryphäe bekannte Fachmann ein

neues Buch über Marken-Risiko-Management in der Fachbuchreihe "Von Interim

Managern lernen" veröffentlicht. Die Reihe wird von der UNO-Denkfabrik

Diplomatic Council gemeinsam mit United Interim, der führenden Online-Community

für Interim Manager im deutschsprachigen Raum, herausgebracht.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Branding-Experte Schmahl verweist auf Schätzungen, nach denen allein der Wertder 50 wichtigsten deutschen Marken zusammengenommen 345 Milliarden Euroübersteigt. "Gemessen an diesem enormen Wert ist es erstaunlich, wie wenig dieFirmen für den Schutz ihrer Markenvermögen aufwenden", wundert sich Jochen J.Schmahl. Dabei geht es ihm weit über die Rechtssicherheit hinaus um den Schutzder Marken vor Beschädigungen durch Wettbewerber,Nicht-Regierungs-Organisationen, Skandale, eigene Mitarbeiter, neue Technologienund Kriminelle.Nestlé und Credit Suisse als Negativ-BeispieleJochen J. Schmahl gibt ein Beispiel: "Der Angriff von Greenpeace auf Nestléwegen der Verwendung von Palmöl aus dem Jahr 2010 hat die Reputation der MarkeNestlé bis heute nachhaltig beschädigt. Die Attacke in den sozialen Medien trafden weltweit größten Nahrungsmittelkonzern damals offensichtlich völligunvorbereitet und das mangelhafte Krisenmanagement hat maßgeblich zum massivenRenommee Verlust beigetragen. Nestlé ist einer der Fälle, bei denen sich dasungenügende Marken-Risiko-Management stark gerächt hat."Den aktuellen Fall der Credit Suisse stuft Jochen J. Schmahl ebenfalls als einMarkenversagen ein. Er erläutert: "Für das Branding einer Bank stellt Vertrauendie wichtigste Währung dar. Die Credit Suisse hat ihre Reputation durch einehollywoodreife Kette von Verwicklungen in Geldverschwendung, Indiskretionen,Bestechungen, Geldwäsche und Pleiten sowie eine Spitzelaffäre im Vorstand mitBeschattungen, Verfolgungsjagd und Selbstmord eines Privatdetektivs selbst