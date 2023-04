Kassel (ots) - Finanzexperte Volker Britt: "Laut einer aktuellen

Statista-Prognose erhöht sich die Lebenserwartung bis 2070 auf 88,2 Jahre bei

Frauen und 84,6 Jahre bei Männern. Das ist erfreulich, stellt aber die

Altersvorsorge vor Herausforderungen."



Im Jahr 1960 gab es in Deutschland nur knapp über 100 Personen, die 100 Jahre

und älter waren. Inzwischen sind es rund 20.000, die dieses Alter erreicht

haben. Laut einer aktuellen Statista-Prognose aus 2023 erhöht sich die

Lebenserwartung in den nächsten 50 Jahren um weitere fünf Jahre. Demnach soll

sie im Jahr 2070 durchschnittlich bei 88,7 Jahren (Frauen) bzw. 84,6 Jahren

(Männer) liegen. Mit diesen Zahlen will die Finanzberatungsgesellschaft

Plansecur verdeutlichen, wie ratsam es ist, für seine Altersvorsorge eine lange

Lebenszeit einzuplanen. "Diese positive Entwicklung stellt uns in der

Altersvorsorge vor ungeklärte Fragen", sagt Volker Britt, Leiter Finanzplanung &

Produktmanagement bei Plansecur. Er stellt klar: "Das ist natürlich erfreulich,

stellt aber zugleich die Planung der Altersvorsorge vor erhebliche

Herausforderungen".





Der Fachmann nennt eine Reihe von "Leitplanken für Finanzanlagen, die ein ganzesLeben lang halten". Es gibt dazu drei klare Empfehlungen:1. Das Alter zusätzlich mit privater Vorsorge abdecken und nicht nur auf diegesetzliche Rente verlassen.2. So frühzeitig wie möglich mit dem Sparen für die Altersvorsorge beginnen.3. Das Geld nicht auf ein Sparkonto legen oder gar Bargeld horten, weil es sonstvon der Inflation aufgezehrt wird.Als probate Mittel gegen Altersarmut ordnet Plansecur privateRentenversicherungen und Aktienfondssparpläne ein. In beiden Fällen legt manjeden Monat einen festen Betrag an, der in die Versicherung bzw. den Fondseinfließt. "So früh wie möglich damit anfangen, am besten, sobald man in denBeruf eintritt", empfiehlt Finanzprofi Volker Britt.Er gibt ein anschauliches Beispiel: Wenn man 35 Jahre lang monatlich 100 Euroeinzahlt, macht eine Verzögerung am Anfang um ein halbes Jahr am Ende über 1.600Euro Unterschied aus (bei einer effektiven Verzinsung von 3 Prozent). DerVergleich: In den sechs Monaten, die man noch abwartet, weil man unschlüssigist, werden nur 600 Euro (sechs Monate mal 100 Euro) weniger eingezahlt, abernach Ablauf erhält man 1.600 Euro weniger (72.063 Euro statt 73.734 Euro).Volker Britt erklärt augenzwinkernd: "Der Unterschied zwischen 600 und 1.600Euro bei nur sechs Monaten Zögern am Anfang ist eine Auswirkung desZinseszinseffekts, den bekanntlich schon Albert Einstein als achtes Weltwunderbezeichnet hat." Rentenversicherung bis ans Lebensende