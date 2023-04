Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ratingen (ots) - Yusuf und Engin Emik haben sich als Gründer und Geschäftsführerder SkyHire GmbH auf die Vermittlung qualifizierten Personals für Unternehmenaus den Bereichen Finance, Engineering, IT, Sales und Marketing spezialisiert.Hier erfahren Sie, wie effektive Einstellungsprozesse Zeit und Geld bei derMitarbeitersuche sparen.Branchenübergreifend hält der Fachkräftemangel die Unternehmen weiterhin inAtem. Die Auftragslage in vielen Bereichen ist hoch, doch die nötigen Fachkräftefehlen, um diese zu bewältigen. In der heutigen Zeit ist es daher wichtiger dennje, schnell und effektiv Talente zu finden und einzustellen. Dabei ist der "Warfor Talents" mit einigen Hindernissen gespickt. So müssen Unternehmen schnellsein, um die besten Kandidaten nicht an ihre Mitbewerber zu verlieren.Entscheidend dabei ist neben modernen und effektiven Maßnahmen zurMitarbeitersuche vor allem auch der weitere Prozess. "Unternehmen tun gut daran,ihre Bewerbungs- und Einstellungsprozesse zu optimieren", wissen auch Yusuf undEngin Emik. Sie sind die Gründer und Geschäftsführer der SkyHire GmbH sowieerfahrene Personalvermittler für die Bereiche Finance, Engineering, IT, Salesund Marketing. Sie kennen die Marktlage damit genau und haben im Folgendenverraten, worauf es bei einem effektiven Einstellungsprozess ankommt und wieUnternehmen dabei Zeit und Geld sparen können.1. Schnelles FeedbackZuallererst geht es in einem effektiven Einstellungsprozess um ein schnellesFeedback. Das gilt sowohl für den Eingang der Bewerbung als auch für denweiteren Prozess. So gilt es, den Kandidaten unverzüglich nach Eingang derBewerbung eine kurze Rückmeldung zu geben. Die Kandidaten wissen, dass ihreBewerbung angekommen ist und zeitnah gesichtet wird. Doch auch dasBewerbungsgespräch sollte nicht lange auf sich warten. Dabei ist es wichtig, denKandidaten immer über den aktuellen Stand seiner Bewerbung zu informieren - dasvermittelt Interesse und Wertschätzung. Schließlich ist es gerade in diesenZeiten wichtig, die Kandidaten nicht warten zu lassen, um sie nicht an seineMitbewerber zu verlieren.2. Fachbereichsverantwortliche in das Bewerbungsgespräch einbeziehenUm auch den weiteren Prozess so effizient wie möglich zu gestalten und dieEignung des Kandidaten zu gewährleisten, ist es sinnvoll, einen Verantwortlichendes jeweiligen Fachbereichs am Bewerbungsgespräch teilhaben zu lassen. Dieserverfügt über den nötigen Einblick und kann so beurteilen, ob sich ein Kandidatauch aus fachlicher Sicht für die offene Stelle eignet.3. Digitale Möglichkeiten nutzen