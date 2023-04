JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas vor den am 5. Mai erwarteten Quartalszahlen von 162 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe den besser als erwartet ausgefallenen Berichten von Vergleichsunternehmen Rechnung getragen und weitere Daten aus der Branche einbezogen, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Townsend rechnet zudem bei dem Sportartikelhersteller mit Fortschritten beim Abbau von Lagerbeständen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 22:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 163,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Olivia Townsend

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 162

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m