Berlin (ots) - Die deutsche Wellpappenindustrie war 2022 erneut mit einem nie

zuvor erreichten Kostendruck konfrontiert. Bedingt durch ein erheblich

abgekühltes Konsumklima musste die Branche zudem ein Absatzminus hinnehmen. Ein

aktuell auf EU-Ebene diskutierter Entwurf für eine neue Verpackungsverordnung

droht darüber hinaus, Wellpappe künftig zu benachteiligen, so der Verband der

Wellpappen-Industrie e.V. (VDW).



"2022 war geprägt von Marktverwerfungen infolge des russischen Krieges gegen die

Ukraine, der Energiekrise und einem sich zunehmend verschlechternden

Konsumklima. Entsprechend hart wurde die Wellpappenindustrie von der Entwicklung

getroffen, denn über zwei Drittel aller in Deutschland transportierten Waren

werden in Wellpappe verpackt", erklärt der VDW-Vorsitzende Dr. Steffen P. Würth

im Rahmen der Jahrespressekonferenz des Verbandes.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Beim mengenmäßigen Absatz verzeichneten die im VDW organisierten Unternehmen2022 mit 8.029 Millionen Quadratmetern gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um635 Millionen Quadratmeter. Dies entspricht einem Minus von 7,3 Prozent. "Zuberücksichtigen ist bei diesem Vergleich sicherlich, dass wir 2021 beimmengenmäßigen Absatz ein umso kräftigeres Plus erzielt hatten. Dennoch bedeutetes, dass im Jahr 2022 vorhandene Kapazitäten in unserer leistungsstarken Brancheungenutzt blieben", ergänzt Würth.Gleichzeitig wurde die Wellpappenindustrie 2022 mit neuen Rekordwerten bei denPapierpreisen konfrontiert. Nachdem die Kosten für den wichtigsten Rohstoff derBranche schon 2021 dramatisch in die Höhe geklettert waren, verteuerte sichWellpappenrohpapier von Januar bis Juni 2022 um weitere 11,2 Prozent. Dannfolgte eine extrem hoch angesiedelte Plateauphase, die bis in den Oktoberanhielt. Erst danach begann das Preisniveau zu sinken - lag aber im Dezember2022 immer noch 40,8 Prozent über dem letzten Tiefpunkt im September 2020."Damit blieb der Kostendruck beim Wellpappenrohpapier in der Gesamtbetrachtung2022 weiter auf einem Level, das man nur als massive Belastung für unsereIndustrie werten kann", betont der VDW-Vorsitzende. Hinzu kamen die preislichenAuswirkungen der Energiekrise. Der Erzeugerpreisindex des StatistischenBundesamtes für Gas bei Abgabe an die Industrie kletterte allein von März bisSeptember um 104 Prozent in die Höhe und verschärfte damit die Lage derWellpappenindustrie.Bei den Durchschnittserlösen konnte die Branche 2022 gegenüber dem Vorjahr einenAnstieg um 17,9 Cent pro Quadratmeter auf durchschnittlich 75,7 Cent proQuadratmeter verbuchen, was einem Plus von 31 Prozent entspricht. Beim Umsatzerzielte die Wellpappenindustrie 2022 bedingt durch die höheren Erlöse ein Plus