Golden Independence beginnt mit Erdarbeiten im Vorfeld des bevorstehenden Bohrprogramms

Vancouver, British Columbia – 18. April 2023 / IRW-Press / - Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB:GIDMF, FWB:6NNA) (das „Unternehmen“ oder „Golden Independence“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Vorbereitung auf ein bevorstehendes Bohrprogramm auf seinem in der Erschließungsphase befindlichen Projekt Independence in Nevada mit ersten Erdarbeiten begonnen hat. Das Unternehmen hat ein Erdbauunternehmen damit beauftragt, vor den geplanten Explorationsbohrungen Straßenwege anzulegen und die Standorte für die Bohrplatten vorzubereiten. Darüber hinaus hat das Unternehmen Geologen mit der Durchführung weiterer Explorationsarbeiten in Form von Probenahmen, Kartierungen und Schürfgrabungen in den nun von den Erdarbeiten gestörten Gebieten betraut. Das geplante Explorationsprogramm wird sich auf die Abgrenzung hochgradiger Zonen innerhalb und im Bereich der geplanten Tagebaugrube sowie auf die Erprobung der kürzlich entdeckten Zone Rebel konzentrieren. Die Zone Rebel befindet sich außerhalb der geplanten Grube in Richtung Osten, wo frühere Schürfprobenahmen aus weitläufigen verkieselten Ausbissen an der Oberfläche einen Spitzenwert von 7,72 g/t Gold ergaben. Darüber hinaus wurden bei Schürfgrabungen in einer nach Nordosten verlaufenden eisenschüssigen Strukturzone hervorragende Werte von 16,55 g/t, 14,45 g/t und 7,72 g/t Gold ermittelt. Es liegen sämtliche Genehmigungen für das Explorationsprogramm vor; die anfänglich geplanten Erdarbeiten werden voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen.

„Wir freuen uns, mit einem Explorationsprogramm wieder auf unserem Projekt Independence in Nevada aktiv zu werden“, so Jeremy Poirier, CEO von Golden Independence. „Seit der Veröffentlichung unserer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) im Dezember 2021 hat sich der Markt für Gold und Goldaktien deutlich verbessert - der Goldpreis stieg von 1.800 US-Dollar auf ein Allzeithoch von über 2.050 US-Dollar pro Unze. Diese verbesserte Stimmung in Verbindung mit den beträchtlichen Möglichkeiten, die Ressource und die Wirtschaftlichkeit von Independence sowohl zu verfeinern als auch zu verbessern, bedeutet, dass dieses Explorationsprogramm einen beachtlichen Einfluss auf die Bewertung des Projekts und die Attraktivität für andere Unternehmen haben wird.“