Piedmont Lithiums Partner Sayona berichtet über positive endgültige Machbarkeitsstudie für North American Lithium und gesteigerte Ressource auf Moblan

Belmont, North Carolina, 18. April 2023 / IRW-Press / - Piedmont Lithium Inc. („Piedmont“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq:PLL; ASX:PLL), ein weltweit führendes Erschließungsunternehmen für Lithiumressourcen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Joint-Venture-Partner Sayona Mining („Sayona“) (ASX:SYA) eine endgültige Machbarkeitsstudie für das gemeinsame Projekt North American Lithium („NAL“) herausgebracht und die Lithiummineralressourcen auf seinem sich zu 60% im Besitz befindlichen Lithiumprojekt Moblan („Moblan“) gesteigert hat. Beide Projektgebiete liegen in der Provinz Quebec. Piedmont besitzt einen Anteil von 25% an NAL und eine Beteiligung von rund 14% an Sayona. Sayona hat die technischen Studien für NAL und Moblan gemäß den Anforderungen des JORC Codes und des NI 43-101-Standards erstellt.

Die endgültige Machbarkeitsstudie für NAL erwägt eine gesteigerte jährliche Spodumenkonzentratproduktion von durchschnittlich 190.000 metrischen Tonnen im Jahr, gerechnet für ein Minenleben von 20 Jahren, mit dem Ziel von 226.000 Tonnen/Jahr in den Jahren eins bis vier des kontinuierlichen Betriebs und rund 186.000 Tonnen/Jahr in Jahr fünf. Die überprüften Produktionsziele führten in Kombination mit höheren Spodumenkonzentratpreisen zu einem Anstieg des Kapitalwerts für das Projekt NAL im Vergleich zur 2022 abgeschlossenen Vormachbarkeitsstudie.

Im Rahmen der endgültigen Machbarkeitsstudie und der Bemühungen zum Minen-Neustart hat Sayona die Mineralressourcen und Erzreserven einer strategischen Überprüfung unterzogen, um Möglichkeiten zu schaffen, sich auf höhergradiges, im Tagebau abbaubares Material zu konzentrieren und den Kapitalwert des Projekts zu verbessern. Das überarbeitete Blockmodell hat zu einer Reduktion der Erzreserven geführt, und bestimmte angedeutete Ressourcen wurden basierend auf unserer neuen Modellinterpretation als vermutete Ressourcen neu-klassifiziert. Die Studie geht von einem Minenleben von 20 Jahren aus, was weniger als die 27 Jahre sind, die in der Vormachbarkeitsstudie angegeben wurden, da der Untertageabbau herausgenommen wurde.