Platinex (CSE PTX / WKN A0MVNG) hat das W2-Projekt nahe des so genannten Ring of Fire im kanadischen Ontario ursprünglich und vor allem wegen des Potenzials auf Kupfer-, Nickel sowie Platin- und Palladiumvererzung (PGE) erworben. Historische Stichproben deuten nach Ansicht des Unternehmens aber auch das Potenzial auf signifikante Goldvererzung an. Interessanterweise scheint das nun auch eine der größten Goldgesellschaften der Welt so zu sehen!

Auf jeden Fall hat Platinex angesichts des Potenzials, das man für W2 insgesamt sieht, das Projektgelände noch einmal erheblich ausgeweitet, indem man über die Tochtergesellschaft Endurance Elements 225 zusätzliche Claims erwarb, sodass W2 jetzt aus 1.122 einzelnen Einheiten besteht, die sich über eine Fläche von 22.094 ha oder 220 Quadratkilometern erstreckt! Und damit grenzt das W2-Projekt nun direkt an Land, das sich vor Kurzem der zweitgrößte Goldproduzent der Welt Barrick Gold (WKN 870450) gesichert hat… Barrick nämlich hat sich durch Abstecken 1.198 Claims gesichert, die 235,65 Quadratkilometer in der Region abdecken.



Quelle: Platinex Inc.

Platinex seinerseits hat, seitdem man das W2-Projekt im Januar 2022 vor allem wegen der in der Vergangenheit mit Bohrungen getesteten Kupfer-, Nickel- sowie Platin- und Palladiumvererzung erwarb – die westliche Grenze der Liegenschaft innerhalb des Scherzonensystems Lavoie Lake immer weiter auch in Richtung des auf Gold ausgerichteten TPK-Projekts von Northern Superior Resources verschoben. Mit den zahlreichen Übernahmen sowie durch das Abstecken zusätzlicher Claims konnte man die ursprüngliche Landfläche so mehr als verdoppeln!

Das Scherzonen-System Lavoie Lake, das sich auf einer Streichlänge von 35 Kilometern durch W2 zieht, wird als eine Reihe von Spreizungsscherungen/-verwerfungen ausgehend von der Stull-Wunnummin-Verwerfungszone (SWFZ) interpretiert, einer wichtigen transkrustalen Regionalstruktur. Und diese erstreckt sich von Gods Lake in der Provinz Manitoba über 600 Kilometer nach Osten durch Big Trout Lake und eben W2 bis ins Gebiet des so genannten Ring of Fire in Ontario. Laut Platinex konnten auf dem W2-Projekt in der Vergangenheit mit Stichproben hochgradige Goldwerte von 9,3 bzw. 23,8 g/t Gold von den Ausbissen Sandvik bzw. Goose nachgewiesen werden.

Fazit: Platinex will sich mit seinen Explorationsplänen für W2 erst einmal darauf konzentrieren, die historische Nickel-, Kupfer und PGE-Vererzung im Zentrum der Liegenschaft auszuweiten sowie die VTEM-Ziele im östlichen Teil des Projekts zu untersuchen, wo man bereits großes Potenzial sieht. Dennoch stellt unserer Ansicht nach die Erweiterung der Liegenschaft nach Westen einen strategischen Landgewinn dar, der auch die Option auf Goldvorkommen eröffnet. Und einen Nachbar vom Kaliber Barrick Golds zu haben dürfte auch nicht schaden, gerade auch für ein kleines Unternehmen wie Platinex nicht, das bei allen Chancen nach wie vor eine riskante Spekulation darstellt. Wir bleiben am Ball!

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien der erwähnten Unternehmen beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da die erwähnten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnen.