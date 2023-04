Kanadas größter Lebensmitteleinzelhändler führt die Produkte von Else Nutrition an über 440 Standorten im ganzen Land ein

VANCOUVER, BC, 18. April 2023 / IRW-Press / – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), gibt bekannt, dass die Kleinkind- und Kinder-Shake-Produkte des Unternehmens im März 2023 an landesweit über 440 Standorten des größten kanadischen Einzelhändlers erfolgreich eingeführt wurden. Durch diese Erhöhung der Anzahl der Geschäfte, in denen die Produkte von Else Nutrition in Kanada erhältlich sind, haben deutlich mehr Verbraucher, die sich eine pflanzliche Vollwertnahrung für ihre Kleinkinder und Kinder wünschen, Zugang zu den Produkten des Unternehmens. „Diese jüngste Erweiterung unseres kanadischen Vertriebsnetzes ist ein bedeutender und aufregender Schritt nach vorn für die Marke“, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Durch diese Zusammenarbeit kann Else gesundheitsbewusste Eltern landesweit über Kanadas größtes Lebensmittelgeschäft erreichen. Die Platzierung bei diesem Einzelhändler verleiht uns eine hohe Glaubwürdigkeit und verschafft landesweiten Zugang zu unseren Clean-Label-Lösungen auf pflanzlicher Basis. Unser Ziel besteht darin, uns einen Namen in Kanada zu machen, und wir sind unserem Partner sehr dankbar, dass er uns dabei hilft, dieses Ziel zu erreichen.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.elsenutrition.com oder folgen Sie Else Nutrition auf LinkedIn.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. ist ein Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich in der internationalen Expansionsphase befindet und sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Die Muttergesellschaft, Else Nutrition Holdings Inc., ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich am amerikanischen OTCQX-Markt unter dem Börsensymbol BABYF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Seit der Einführung von Elses pflanzlicher Vollnahrung für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka hergestellt wird, hat die Marke Tausende aussagekräftiger Zeugnisse und Bewertungen von Eltern erhalten, die Unterstützung nationaler Einzelhändler gewonnen und ein rapides Umsatzwachstum erzielt. Else wurde im Herbst 2020 in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung auf Amazon zum Nr.-1-Bestseller. Das Unternehmen wurde auf der World Plant-Based Expo 2021 mit dem Preis für die beste Alternative zu Milchprodukten ausgezeichnet und war auf der Expo West 2022 in der Kategorie „Pflanzenbasierter Lebensstil“ Finalist des Nexty Award. Im September 2022 wurde Else Super Cereal zum Nr.-1-Bestseller der Kategorie „Cerealien für Babys“ aller Marken auf Amazon.