DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Hold'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00 € , was einem Rückgang von -2,40% zum aktuellen Kurs entspricht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Flugzeugbauer dürfte ein glanzloses Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die am 3. Mai anstehenden Zahlen. Er geht von einem neunprozentigen Umsatzrückgang sowie einem um 39 Prozent gesunkenen bereinigten operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) aus - verursacht durch die Produktpalette und negative Währungseffekte beziehungsweise ein schwaches Zivilflugzeuggeschäft. Der freie Barmittelzufluss dürfte durch das niedrigere operative Ergebnis und das gestiegene Betriebskapital etwas beeinträchtigt worden sein./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 06:41 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

