Silber: Kommt der nächster Schub vom Dollar?

Markt erwartet fallende Zinsen nach dem Sommer

Für höhere Silberpreise sprechen ganz klar die Erwartungen des Marktes hinsichtlich der Zinsentwicklung. Aktuell geht die Mehrheit davon aus, dass die Federal Reserve die Zinsen im Mai um einen Viertelprozentpunkt anhebt. Schon ab September aber soll dann die Zinssenkungsphase beginnen. Das wäre positiv für den Silberpreis. Doch ob dieses Szenario entritt, hängt von der Fed und der Inflationsentwicklung ab. Letztere scheint nun wieder anzuziehen. Fed-Vertreter äußerten sich zuletzt eher negativ bezüglich etwaiger Zinssenkungen in diesem Jahr.

Steht der nächste Dollar-Bärenmarkt bevor?

Doch vielleicht spricht ein anderer Faktor noch viel stärker für den Silberpreis. Die Bank of America hat in einer ausführlichen Studie den Dollar unter die Lupe genommen. Für die Devisen-Analysten scheint es ausgemacht Sache zu sein, dass sich der Greenback auf dem absteigenden Ast befindet. Demnach stünde nun die vierte Abwärtswelle der vergangenen 40 Jahre bevor (siehe Graphik). In den vergangenen Tagen war beispielsweise der Euro gegenüber dem Dollar deutlich gestiegen, scheiterte aber im ersten Anlauf an der Marke von 1,10 US-Dollar. Sollte tatsächlich ein Bärenmarkt für die US-Währung bevorstehen, könnte Silber hiervon monate-, vielleicht jahrelang profitieren.

BofA: US dollar has begun 4th bear market of past 50 years pic.twitter.com/n9KmPs2A8Y — Mike Zaccardi, CFA, CMT (@MikeZaccardi) April 14, 2023

Viel Potenzial bei Silberaktien

Potenzial sehen wir vor allem für Silberaktien. Auf dem aktuellen Niveau verdienen viele Silberproduzenten wieder gutes Geld. Allerdings sind viele Werte noch nicht recht angesprungen, es geht aber langsam los. So hat GR Silver Mining (0,12 CAD | 0,08 Euro; CA36258E1025) vor zwei Woche eine neue Ressourcenschätzung für sein Plomosas-Projekt in Mexiko veröffentlicht (siehe hier). Demnach konnte die Ressource mehr als verdoppelt werden und liegt nun bei rund 150 Mio. Unzen Silberäquivalent. Die Analysten waren schon zuvor optimistisch für die Aktie. So hat Echelon ein Kursziel von 0,50 CAD für das Papier ausgegeben und sieht somit die Chance auf eine Verfünffachung. Dabei unterstellten die Analysten in der am 1. März publizierten Studie noch die vorherige Ressource und sahen eine Unterbewertung gegenüber der Peer Group von rund einem Viertel bezogen auf die Bewertung je Unze Silberäquivalent. Mit der Zeit sollte sich diese Unterbewertung auflösen, so Echelon.