Die Bayerische verlängert Hauptsponsorvertrag bei BIG und erweitert das Engagement (FOTO)

München (ots) - Seit 2021 agiert die deutsche Versicherungsgruppe die Bayerische

bereits als offizieller Versicherungspartner von BIG. Nach zwei bereits sehr

erfolgreichen gemeinsamen Jahren wird die Partnerschaft bis Ende 2024 verlängert

und umfassend ausgebaut.



Seit 2021 bestreitet die Bayerische mit BIG erfolgreich ihren Weg im E-Sport.

Gemeinsam konnten in dieser Zeit bereits hochkarätige Erfolge gefeiert werden:

Meistertitel in der deutschen Strauss Prime League sowie Top-Platzierungen auf

europäischer Bühne (EU Masters) gehören zu den bisherigen Meilensteinen. Jüngst

erreichte das League of Legends Team mit dem dritten Platz in der Strauss Prime

League erneut eine sehr gute Platzierung. Neben sportlichen Erfolgen lag ein

Schwerpunkt der bisherigen Partnerschaft aber auch auf der Förderung der

Fannähe, was sich in einem von der Community entworfenen Spielertrikot für das

League of Legends Team niederschlug.