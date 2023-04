DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 4. Mai anstehenden Quartalszahlen sollten einen starken Jahresstart des Modekonzerns belegen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf mehrfache positive Unternehmensaussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung. Negative Währungseffekte sollten allerdings das von ihm erwartete 15-prozentige Umsatzplus aufgezehrt haben, während die Bruttomarge zurückgegangen sein sollte. Dazu erwarte er wegen weiter aggressiver Marketingmaßnahmen einen zwölfprozentigen Anstieg der Vertriebsaufwendungen. Der operativen Marge (Ebit-Marge) traut Kuhn aber eine Verbesserung zu./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 06:41 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 68,14EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m