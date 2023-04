Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Nur noch wenige Plätze für IoT- und ICS-Hersteller, Distributoren,Systemhäuser und Anwender aus Wirtschaft und Industrie verfügbar- Konferenz zu Compliance, Sicherheit und Best Practices im Rahmen des CyberResilience Act der EU- Wann und wo: 20. April 2023 ab 9 Uhr, Frankfurt, House of Logistics andMobility (HOLM)Nicht nur im privaten Bereich, sondern vor allem auch in der Industrie nimmt dieZahl der mit dem Internet verbundenen Geräte rasant zu. Zwar wird die Produktiondadurch effizienter und automatisierter - gleichzeitig werden dieSicherheitsrisiken durch böswillige Hacker unkalkulierbar. Die EU-Kommission hatmit dem Cyber Resilience Act ein umfassendes Gesetz zur Kontrolle von Geräten imIoT - Internet of Things - auf den Weg gebracht. Nur noch wenige Plätze sind fürdie CYBICS 2023-Konferenz (https://www.cybics.de/) verfügbar, auf der führendeCybersecurity Experten Hintergründe und Best Practices für die vollständigeEinhaltung des Gesetzes präsentieren. Die Konferenz bietet mit verschiedenenReferenten aus Wirtschaft und Industrie sowie von Regulierungsbehörden unter demTitel "Compliance, Security and Best Practices: Der Cyber Resilience Act"umfassende Einblicke und direkt umsetzbare Richtlinien, die auch inEinzelgesprächen diskutiert werden können. Wenige Plätze für Fachbesucher könnenhier (https://www.cybics.de/anmeldung-zur-cybics.html) noch gebucht werden.CYBICS ist die deutsche Cyber-Sicherheitskonferenz zum CRADie Konferenz findet am 20. April 2023 in Frankfurt am Main im House ofLogistics and Mobility (HOLM) statt. Die ausgewählten Referentinnen undReferenten geben Analysen zum Cyber Resilience Act und konkreteHandlungsanweisungen zur Maximierung des Sicherheitsniveaus. In Einzelgesprächenkönnen zudem spezifische Problemstellungen mit den Experten erörtert werden. Zuden Referenten gehören hochrangige Cybersecurity-Experten u.a. vom Bundesamt fürSicherheit in der Informationstechnologie (BSI), CertVDE, Bosch, GrandCentrixsowie von Sec-Consult. Ein Fachanwalt der IT-Kanzlei SDS Rechtsanwälte SanderSchöning sowie die Experten der automatisierten IoT/OT-Analyseplattform ONEKEY(https://onekey.com/) geben weitere Einblicke in Best Practice-Modelle für dieZukunft.In einer interaktiven Live Hacking Session zeigt ein White Hacker von ONEKEY,wie angreifbar heutige IoT- und ICS-Steuerungssysteme sind. Eine gemeinsamePodiumsdiskussion bietet weiteren Raum für den Erfahrungsaustausch.Das Konferenzprogramm und die Referenten:- Marko Wolf, Chief Expert Product Cyber Security Governance bei Bosch, gibtEinblicke in die Chancen und Herausforderungen des CRA aus Sicht eines