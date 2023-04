Pessimisten gewinnen die Oberhand - Dax will aber nicht fallen

Die Tatsache, dass der Deutsche Aktienindex immer wieder daran scheitert, mit neuen Jahreshochs auch neue Käufer in den Markt zu locken, gibt den vielen Skeptikern dieser Rally zunächst einmal Recht. Allerdings lässt auch eine Korrektur weiter auf sich warten, so dass sich die professionellen Marktteilnehmer, die sich in diese Richtung positioniert haben, von diesem Recht bislang nichts kaufen können.



Der Markt bleibt damit auch die Antwort auf die Frage schuldig, ob er sich weiter an den sehr dünnen Strohhalm der Zinssenkungsfantasie klammern oder doch dem wirtschaftlich eher trüben Umfeld Tribut zollen will. Gespannt warten die Investoren deshalb auch auf die Quartalsergebnisse von Netflix und Tesla. Der Streaming-Anbieter eröffnet heute die Berichtssaison der US-Big-Techs, der E-Autopionier folgt morgen nach Börsenschluss in New York.



Je höher die Indizes an der Wall Street und auch der DAX steigen, desto weniger vertrauen die Anleger der Rally und halte die Ruhe für trügerisch. Hedge-Fonds haben ihre Wetten gegen US-Aktien aufgestockt, die Daten für den S&P 500 zeigen den pessimistischsten Wert seit November 2011. Bullisch zu sein ist damit eine sehr einsame Angelegenheit, da das Sentiment gegenüber den Aktienmärkten negativ ist.



Aus fundamentaler Sicht erreichen mit den stärker ausgefallenen Wirtschaftsdaten in China jetzt seit langem mal wieder positive Nachrichten den Aktienmarkt. Die Stimmung auf dem Weg nach oben braucht allerdings viel mehr, um Anleger in ihren Bann zu ziehen. Aufschwünge sind in der Regel längere und langsamere Prozesse als die nachfolgenden Crashs. Mit anderen Worten: Der Nachrichtenzyklus, der den Absturz erzwingt, kann viel kürzer sein und auf weniger Schlagzeilen beruhen als die Erholungen.