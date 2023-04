Höhere Zinsen treiben Gewinn der Bank of America nach oben

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Die gestiegenen Zinsen haben auch der Bank of America im ersten Quartal mehr Gewinn beschert. Der Überschuss stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar (7,5 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Dienstag in Charlotte mitteilte. Der Zinsüberschuss sprang um ein Viertel auf 14,4 Milliarden Dollar in die Höhe, was die Erträge um 13 Prozent auf 26,3 Milliarden Dollar nach oben trieb. Damit wuchsen die Einnahmen der Bank stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Bei Anlegern kamen die Nachrichten zunächst gut an: Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie der Bank um rund zweieinhalb Prozent zu.

Angesichts der schwierigeren Lage der Wirtschaft legte die Bank allerdings deutlich mehr Geld für gefährdete Kredite zurück. Die Risikovorsorge stieg im Jahresvergleich von 30 Millionen auf 931 Millionen Dollar. Hier schlugen vor allem Kreditkartenschulden negativ zu Buche./stw/knd/jha

Die Bank of America Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 28,04EUR gehandelt.