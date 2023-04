PRA Group ernennt erfahrene Führungskraft Owen James zum Global Investments Officer

James bringt 30 Jahre Branchenerfahrung mit, davon zuletzt 10 Jahre bei der PRA Group.

NORFOLK, Virginia, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die PRA Group, Inc. (NASDAQ: PRAA) (das „Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen im Erwerb und Einzug notleidender Kredite, hat die Ernennung von Owen James als Global Investments Officer mit Wirkung zum 7. April bekannt gegeben. Die PRA Group gab heute außerdem bekannt, dass Chris Graves, Executive Vice President und Global Investments and Analytics Officer, aus persönlichen Gesundheitsgründen mit Wirkung zum 12. Mai 2023 in den Ruhestand tritt.

James ist seit mehr als einem Jahrzehnt bei der PRA Group tätig, zuletzt als Managing Director of Acquisitions. Er leitete die Investitionen des Unternehmens in Europa und gehörte dem europäischen Senior-Management-Team an. In den letzten fünf Jahren hat das europäische Geschäft der PRA Group starke Ergebnisse geliefert und ist zu einem bedeutenden Treiber der Gesamtleistung des Unternehmens geworden, mit Investitionen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar in Portfolios in 11 europäischen Märkten. Im Jahr 2022 begann James auch mit führenden Investitionen auf dem australischen Markt. James kam im Rahmen des ersten Eintritts des Unternehmens in Europa durch die Übernahme von Mackenzie Hall Holdings im Jahr 2012 zur PRA Group.