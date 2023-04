Veranstaltung Neue Herausforderungen für Intellectual Property

München / Boston (ots) - Das Europäische Einheitspatent und weitere aktuelle

Themen stehen im Fokus des hybriden Events am 26. April in München



Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=WiseTime)

, der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien,

veranstaltet am 26. April um 14.00 Uhr gemeinsam mit dem Bundesverband Der

Mittelstand.BVMW Bayern ein weiteres Event zum Thema Geistiges Eigentum /

Intellectual Property. Die Veranstaltung ist hybrid konzipiert und kann sowohl

in Präsenz im Konferenzraum der Patentanwaltskanzlei V.O. Patents & Trademarks

in der Münchener Innenstadt als auch online im Livestream via Microsoft Teams

mitverfolgt werden.