BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgeworfen, sie täusche die Öffentlichkeit über die aktuelle Flüchtlingssituation in Deutschland. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des CDU-Politikers hervorgeht, sind seit Jahresbeginn rund 81 000 Menschen vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Das sind deutlich weniger Ukraine-Flüchtlinge als in den ersten Kriegsmonaten gekommen waren.

Laut Bundesregierung waren zum Stichtag 31. März im Ausländerzentralregister 81 647 Menschen erfasst, die im Zeitraum Januar bis März 2023, im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, nach Deutschland eingereist waren. Angesichts dieser Zahl warf Middelberg der Bundesinnenministerin vor, sie führe die Öffentlichkeit in die Irre. Der CDU-Politiker bezog sich auf eine Interview-Äußerung der Ministerin aus der vorvergangenen Woche. Faeser hatte gesagt: "Wir erleben einen furchtbaren Krieg mitten in Europa. Acht von zehn Geflüchteten kommen aus der Ukraine. Da kann es keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben."