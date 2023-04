Traction Uranium ernennt den angesehenen Uranexplorationsgeologen Ken Wheatley zum Vorsitzenden des technischen Ausschusses

18. April 2023 – Calgary, AB / IRW-Press / – Traction Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Traction“) (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada - einschließlich seiner drei Uranprojekte in der weltbekannten Athabasca-Region – gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass Ken Wheatley, P.Geo., M.Sc., zum Vorsitzenden des technischen Ausschusses des Unternehmens ernannt wurde.

Herr Wheatley ist ein bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists in Saskatchewan eingetragener Geowissenschaftler (P.Geo.). Herr Wheatley verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Uranexploration in Kanada; seine Laufbahn in diesem Bereich begann in den 1980er-Jahren bei Amok Ltd. und Uranerz Exploration and Mining Ltd., wo er die Uranvorkommen BV und P-Patch bei Key Lake entdeckte. Anschließend wechselte er zu Areva Resources Canada Inc. (jetzt Orano), wo er das Explorationsteam bei der Entdeckung und Abgrenzung der Lagerstätte Midwest A leitete. Zuletzt war Herr Wheatley Vice President of Exploration bei Forum Energy Metals Corp., das unter anderem die Projekte Key Lake Road betreibt. In dieser Funktion entdeckte er die Uranvorkommen Opie, Barney und Otis West im Nordwesten des Athabasca-Beckens.

Herr Wheatley kann auf eine Reihe von Mineralentdeckungen verweisen, darunter acht Uranlagerstätten, von denen vier zu produzierenden Minen im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan ausgebaut wurden. Herr Wheatley erwarb 1980 einen H.B.Sc. an der Laurentian University und 1985 einen M.Sc. an der University of Saskatchewan.

Lester Esteban, Chief Executive Officer, erklärt: „Wir freuen uns sehr, Ken als Vorsitzenden unseres technischen Ausschusses an Bord zu haben, dem auch Dr. Boen Tan und Dr. Yuanming Pan angehören. Zusammengenommen verfügt unser Team über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Uranexploration im Athabasca-Becken sowie über beeindruckende Erfolge bei früheren Entdeckungen. Sowohl Ken als auch Boen haben im Gebiet Key Lake, in dem sich unser Projekt Key Lake South befindet, Uranentdeckungen gemacht und sind mit diesem Gebiet bestens vertraut. Ken leitet seit über 30 Jahren Explorationsprogramme in leitenden Positionen. Als erfahrener Vortragsredner und Autor mehrerer Publikationen ist sein Wissen über die Uranexploration und das Athabasca-Becken außergewöhnlich, und ich bin dankbar, ihn in unserem Ausschuss zu begrüßen, wo er unser Team leiten wird.“