Durchbruch bei der Plattform-Interoperabilität für zuverlässige Produktkonformität und Rückverfolgbarkeit

PARIS, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Industrie sieht sich mit zunehmenden Vorschriften und Verbrauchererwartungen in Bezug auf eine verbesserte End-to-End-Transparenz und Rückverfolgbarkeit konfrontiert. In einer immer komplexeren und verteilten globalen Lieferkettenlandschaft ist dies nun zu einer grundlegenden Priorität geworden. Da die Notwendigkeit eines digitalen Produktpasses immer wichtiger wird, arbeitete OPTEL mit IBM zusammen, dem Integrator der XCEED-Blockchain-basierten Plattform für End-to-End-Compliance in Branchen wie der Automobilindustrie. Als Entwickler von Optchain, einer umfassenden Rückverfolgbarkeitslösung, hat sich OPTEL mit IBM zusammengetan, um die Interoperabilität zwischen den beiden Plattformen herzustellen und nahtlose Datenbrücken zu implementieren. Dies zeigt, wie die Zusammenarbeit bei der Nutzung innovativer Technologien Transparenz schafft, die in verschiedenen Branchen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie bei Industrieprodukten anwendbar ist, beginnend mit dem Anwendungsfall der End-to-End-Batterielieferkette im Rahmen der Global Battery Alliance (GBA).