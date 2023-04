Wirtschaft Bundesrechnungshof beanstandet Steuerermäßigungen für Oldtimer

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrechnungshof wirft Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor, Besitzer von Oldtimern unangemessen zu subventionieren und fordert daher umgehend eine Korrektur der Kfz-Steuer. Ursprüngliches Ziel des Gesetzgebers sei es gewesen, nur solche Oldtimer steuerlich zu entlasten, die als "historische Sammlerstücke zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes" eingesetzt würden, heißt es in einem Bericht des Rechnungshofs, über den die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" in ihren Mittwochsausgaben berichten.



Inzwischen würden im Rahmen der günstigeren Oldtimer-Besteuerung aber auch ältere Fahrzeuge subventioniert, die im Alltag als übliche Verkehrsmittel eingesetzt würden, so die Kritik der Rechnungsprüfer. Dadurch sei die Zahl der Fahrzeuge mit einem "H"-Kennzeichen rasant auf das Dreifache des ursprünglich angenommenen Fahrzeugbestandes angewachsen. Die verursachten Mindereinnahmen beziffern die Prüfer auf jährlich 170 Millionen Euro.